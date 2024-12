Lääne Elu artikleid saab nüüd ka kuulata

Kuula artiklit, 0 minutit ja 40 sekundit 0:00 / 0:40

Küllap on lugejad märganud, et Lääne Elu veebiartiklite juurde on ilmunud võimalus artiklit kuulata.

Tegemist on uuendusega, mis aitab lehe sisust osa saada neil, kel pole aega või võimalust artiklit lugeda. Kuulamisvõimalust saavad kasutada Lääne Elu digitellijad ehk digi-, paber- ja digipaketi ning päevapileti ostjad.

Kuigi kuulamisvõimalust näitab ka vanemate artiklite juures, töötab see selle aasta 1. detsembrist.

Artikleid pole sisse lugenud inimene, vaid Tartu ülikooli keeletehnoloogia uurimisrühma arendatud masin, mis oskab jäljendada inimhäält. Sellepärast võib ette tulla ka hääldusvigasid.

Head kuulamist!