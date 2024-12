Herjavas toimunud liiklusõnnetuses hukkus inimene (täiendatud kl 00.20)

Kuula artiklit, 2 minutit ja 0 sekundit 0:00 / 2:0

Esmaspäeva õhtul kell 22.30 paiku juhtus Herjavas liiklusõnnetus, kus hukkus inimene.

Esialgsetel andmetel põrkasid Ääsmäe-Haapsalu maantee 66. kilomeetril Herjava bussipeatuse lähedal kokku sõiduauto BMW ja kaubik Mercedes-Benz. Haapsalu jaoskonna välijuhi Rasmus Saluääre sõnul sai avariis raskelt viga BMW kõrvalistmel olnud 20-aastane noormees, kes hukkus sündmuskohal. BMW roolis oli 18-aastane noormees, kelle kiirabi viis haiglasse.

Kaubikut Mercedes-Benz juhtis 36-aastane mees, kellel politseinikud tuvastasid esmase mõõtmisega alkoholijoobe. Kiirabi vaatas mehe üle ja tema täpne joove selgub ekspertiisis.

Mõlemal sõidukijuhil on vastava kategooria juhtimisõigus. Õnnetuse hetkel oli teekate märg, sadas lund ja nähtavus oli halb. Suurim lubatud sõidukiirus sel lõigul on 90 km/h.

Liiklus on õnnetuskohas ümber suunatud. Politseinikud töötavad hetkel veel sündmuskohal ja kõik õnnetuse täpsemad asjaolud selgitab politsei kriminaalmenetluses.

Politsei paneb sõidukijuhtidele südamele, et käes on pühadeaeg ja inimesed on liikvel. Võtke liikluses rahulikult, varuge sõiduks rohkem aega ja arvestage teiste liiklejatega. Igaüks saab anda oma panuse, et kõik inimesed jõuaksid turvaliselt sihtkohta.

Sel aastal on liikluses hukkunud 69 inimest, eelmisel aastal hukkus liikluses 59 inimest.

Sel aastal liikluses hukkunud rohkem inimesi kui viimastel aastatel. Alkohol ja sõiduki juhtimine ei käi kokku, selline samm võib maksta kellegi elu ja tervise. Purjus juhid on sel aastal põhjustanud pea sada liiklusõnnetust, kus inimesed on viga saanud. Ärge laske joobes inimest autorooli ja kui märkate liikluses kahtlase sõidustiiliga autot, siis helistage kindlasti 112.