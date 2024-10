Ligi 880 noort alustab ajateenistust 

14.-15. oktoobril alustab kaitseressursside ameti kutsel ajateenistust ligi 880 noort, nende hulgas kuus neidu.



Ajateenijad asuvad erinevatesse üksustesse üle Eesti: diviisi staabi- ja sidepataljoni Ämaris, diviisi 2. jalaväebrigaadi Võrus ja diviisi suurtükiväepataljoni Tapal ning diviisi 1. jalaväebrigaadi Tapa ja Jõhvi linnakutes.



Ajateenistusse on asumas seitse sõpruskonda ja 13 välismaalt tulnud kutsealust, kes elavad Soomes, Hollandis, Lätis, Rootsis ja Saksamaal. „Välismaal elavate kutsealuste soov tulla kodumaale ajateenistusse näitab seda, et pühendumus riigile ning seotus siinse eluga on tugev,“ ütles Kaitseressursside Ameti peadirektor Anu Rannaveski.



Omal algatusel asuvad oktoobris ajateenistusse 48 protsenti kutsealustest. „Vabatahtlikult teenistusse astuvaid noori on aina rohkem. Kui eelmisel aastal läks oktoobrikutsega 46 protsenti omal algatusel, siis 2021. aastal oli neid näiteks 38 protsenti,“ tõdes Rannaveski.



Oktoobrikutse väljaõpe kestab kaheksa kuud ja selle käigus õpetatakse välja kaitseväe reakoosseis. Noored omandavad kasulikke oskusi rasketes oludes toimetulekuks, õpivad selgeks põhiteadmised riigikaitsest ja seda, kuidas ühtse meeskonnana edukalt toimida.



Ajateenistusse kutsutakse kolm korda aastas ehk tegu on viimase kutsumisega selles aastanumbris. Järgmine kutsumine toimub 13. jaanuaril 2025.