Lääne-Nigula Vallavalitsus teatab, et Lääne-Nigula Vallavolikogu 19.09.2024 otsusega nr 1-3/24-49 kehtestati „Lääne-Nigula valla üldplaneeringu kehtestamine Lääne maakonnaplaneeringus 2030+ Tusari külla kavandatud elektrituulikute arendusala ja arenduspiirkonna L1 maa-alal“ Regionaal- ja Põllumajandusministeerium andis 10.06.2024 kirjaga nr 14-3/2237-1 heakskiidu Lääne-Nigula valla üldplaneeringu veel kehtestamata osale, milleks on Lääne maakonnaplaneeringus 2030+ Tusari külla kavandatud tuuleenergeetika arendusala ja arenduspiirkond L1 maa-ala. (218 ha). Lääne-Nigula valla üldplaneeringu kehtestamise otsus ja üldplaneeringu materjalid on kättesaadavad valla veebilehel https://www.laanenigula.ee/uldplaneering.