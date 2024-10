Virtsu rahvamaja tulevik on tume

Teisipäeval tuli Virtsu rahvamajja rahvusvahelise muusikapäeva kontserti – võibolla rahvamaja viimast – kuulama täissaal. Mis rahvamajast edasi saab, ei paista teadvat keegi, ka mitte Lääneranna vallavalitsus.

Kontserdile eelnenud päevaga oli lõppenud rahvamaja senise juhi Triin Raave ajutine tööleping. Ettekujutust, kuidas maja Lääneranna kultuuri- ja noortekeskuse all tegutsema jääb, ei olnud kokkutulnutel ka 1. oktoobril. Küll oli neil kartus, et vald tahab Virtsu rahvamaja päriselt sulgeda.

Raave rääkis, et kogukonnal on soov rahvamajas edasi tegutseda. „Tänaseks sain loa see kontsert teha, kuna olin selle ammu kokku leppinud. Maja kasutamiseks edaspidi pole meil aga mingit õiguslikku alust,“ ütles ta.