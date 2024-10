Teade kaitsetööstuspargi riigi eriplaneeringu asukoha eelvaliku lähteseisukohtade ja mõjude hindamise (sh keskkonnamõju strateegilise hindamise) programmi avalik väljapaneku ja avalike arutelude kohta

Kaitseministeerium korraldab ajavahemikul 17.10.2024–15.11.2024 kaitsetööstuspargi riigi eriplaneeringu (REP) asukoha eelvaliku lähteseisukohtade (LS) ja mõjude hindamise (sh keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH)) programmi avaliku väljapaneku. Avaliku väljapaneku jooksul on igal isikul õigus avaldada REP-i asukoha eelvaliku LS-de ja mõjude hindamise (sh KSH) programmi kohta arvamust ning esitada ettepanekuid.

REP-i eesmärk on planeerida kaitsetööstuspark laskemoona, lahingumoona, lõhkematerjali ja lõhkeaine tootmiseks ning selle toimimiseks vajalik taristu. REP-iga kavandatakse tööstuspargi täpne asukoht ning tingimused tööstuspargi baastaristu ja tootmisehitiste projekteerimiseks ja ehitamiseks.

REP-i planeeringuala hõlmab maa-alasid kolme kohaliku omavalitsuse üksuse territooriumil asuvas neljas planeeringualas: Ida-Viru maakonnas Lüganuse vallas (630 ha), Lääne maakonnas Lääne-Nigula vallas (150 ha) ja Pärnu maakonnas Pärnu linnas (3330 ha). Planeeringuala suurus kokku on ligikaudu 4110 ha. Kaitsetööstuspargi kavandatav suurus on ligikaudu 100 ha. Eesmärgiks on leida kaitsetööstuspargile üks asukoht nelja planeeringuala piires, kuid REP-i ja KSH käigus selgub, kas lõhkeaine tootmine ja laskemoona tootmine saavad toimuda ühes asukohas või on lõhkeaine tootmiseks vajalik leida teine asukoht.

Lääne-Nigula valla territooriumil asub REP-i planeeringuala Piirsalu külas Kõuemaru, Tormimaru ja Tuulemaru kinnistutel.

LS-de ja mõjude hindamise (sh KSH) programmiga saab tutvuda avaliku väljapaneku ajal (alates 17.10.2024) Kaitseministeeriumi kodulehel https://kaitseministeerium.ee/et/planeeringud/kaitsetoostuspark ja Lääne-Nigula valla kodulehel ning paberkandjal Lääne-Nigula Vallavalitsuses (Haapsalu mnt 6, Taebla alevik) ja Lääne-Nigula valla Risti osavallakeskuses (Tallinna mnt 4, Risti alevik) asutuste lahtiolekuaegadel.

Avaliku väljapaneku vältel saab LS-de ja mõjude hindamise (sh KSH) programmi kohta esitada kirjalikke arvamusi ja ettepanekuid kuni 15.11.2024 aadressil info@kaitseministeerium.ee või Kaitseministeerium, Sakala 1, Tallinn 15094.

Avalikud arutelud toimuvad Lääne-Nigula vallas: