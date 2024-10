Virtsu kogukond loodab vallavõimu otsusega suletud rahvamaja päästa

Nädalavahetusel Virtsu kogukonna kultuuri- ja noorsootöö edendamiseks formeeritud MTÜ Virtsu Rahva Maja loodab vallavõimu poolt ilma kohaliku kultuurijuhita jäetud rahvamaja päästa ja soovib selleks koostööd vallaga, ühtlasi alustati allkirjade kogumist.

Alates teisipäevast lõpetavad Lääneranna vallas iseseisvate asutustena töö kõik senised kultuurimajad. Erinevalt Kõmsi, Lõpe ja Lihula rahvamajadest kaotatakse ainsana Lääneranna valla suuruselt teises asulas Virtsus rahvamaja juhataja ametikoht ning siiani puudub info, kas ja kuidas planeeritakse osutada rahvale seniseid rahvamaja teenuseid. Samuti on Virtsu elanike hinnangul arusaamatu, miks selliste ostuste tegemisse ei kaasata aktiivset kogukonda ega räägita nendega läbi kuidas panustada valla kultuurielu arendamisesse ja kultuurisündmuste korraldamisse. Erinevalt teistest keskustest, kus praegu asub kool ning selle juures ka noortetuba, ei ole Virtsul siiani noortetuba, mille osas on Virtsu elanikud korduvalt valla poole palvetega pöördunud.

“Jätkame oma tegevust siin Virtsus vabatahtlikkuse alusel ja mis kõige tähtsam, hoiame kogukonnamaja tegevuses,” ütles teisipäeval viimast päeva tööl olev Virtsu rahvamaja juhataja Triin Raave. “Korraldasime Virtsus viimase aasta jooksul üle 50 sündmuse. Lisaks töötavad meil ringid, laste töötoad ja plaan on avada noortele rohkem tegevusi,” lisas Raave.

Tema kinnitusel on nad igati avatud koostööle Lääneranna kultuuri- ja noortekeskuse juhatajaga. “Loodame, et kogukonna formeeritud MTÜ kaasatakse võrdse partnerina valla kultuurielu arendamisse ja korraldamisse ning Virtsu inimesed ei jää kõrvale,” ütles Raave.

Virtsu on Lääneranna valla suuruselt teine asula, suure mereäärse potentsiaaliga. Paraku on Virtsu jäänu viimase aasta jooksul ilma põhikoolist ehk viiendast kuni üheksandast klassist, kuigi tegemist oli valla suuruselt teise kooliga. Virtsus elab umbes 10 protsenti valla elanikest ja ka lastest. Sellisel viisil nii suure hulga laste ja elanike tähelepanuta jätmine on pahatahtlik, leiavad kohalikud.

Sulgemise puhul korraldatakse teisipäeval, rahvusvahelise muusikapäevaga ühendatult suur kontsert.