Kiri kliimaministeeriumile tõi umbusaldusavalduse

Vormsi vallavolikogu opositsiooni sõnul on volikogu esimees Kata Varblane oma volitusi ületanud, saates volikogu nimel ministeeriumile tagatoas koostatud seadusemuudatusettepanekud.

„Selliselt volikogu nimel kõnelda oli… äärmisel jõhker,“ märkis Vormsi vallavolikogu liige Henry Timusk (valimisliit Avatud Vormsi). „See on nii oluline küsimus, et on saarerahva kaheks löönud.“

Kaks nädalat tagasi saatis Vormsi vallavolikogu esimees Kata Varblane vallavolikogu nimel kliimaministeeriumile ettepaneku muuta looduskaitseseaduse paragrahvi, mis sätestab ehituskeeluvööndi laiuse. Kõikidesse nüanssidesse süvenemata tähendab see, et ehituskeeluvööndit väikesaartel nagu Vormsi käsitletaks erandina, mis võimaldaks ehitada veepiirile lähemale kui mujal. Varblane arutas ministeeriumile saadetud ettepanekuid vaid kahe vallavolikogu liikmega seitsmest.