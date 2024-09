Tagasivaade: „Kiiremini lühiajalisimaks?”, 22. september 1994

Lääne Elu 35. sünnipäeva-aasta puhul vaatame tagasi, mis teemad on päevakorral olnud 5, 10, 15, 20, 25, 30 ja 35 aastat tagasi.

„„Eesti Päevalehe” peatoimetaja Juhan Kokla: „Ma tulen vabasse Eestisse””, 21. september 1989

Härra Kokla, mis tundeid tekitas Teis kui omaaegses „Lääne Elu” toimetajas ja sünnilt läänlases „Lääne Elu” uuesti ilmumine?

„Läänlaste leht on alati olnud „Lääne Elu”. Kui ta on õige vaimuga ja vaba leht, siis on see tore. Oluline on, kas ta kujuneb nõukogude võimu seisukohast n.-ö. okupatsioonivastaseks.