Matsalu loodusfilmide hestival algab juba järgmisel nädalal

Matsalu loodusfilmide festival (MAFF) toimub tänavu 25.-29. septembril Lihulas ja kuni 5. oktoobrini paikades üle Eesti.

22. korda toimuv rahvusvaheline loodusfilmide festival toob Eestisse nii filme kui filmitegijaid üle kogu maailma. MAFFile esitati sel aastal 821 viimase kahe aasta jooksul valminud loodusfilmi, millest lõpp-programmi sai 52 hoolega valitud erinäolist loodus- ja keskkonnateemalist dokumentaalfilmi nii meilt kui mujalt.

Lisaks filmikavale toimub Lihulas festivali ajal ka palju muud, mälumängust kivide kõnelemise töötoani. Juba traditsiooniks saanuna, toimub festivali laupäevasel päeval ehk 28. septembril taskuhäälingute eriprogramm, kus saab osaleda kolme eri taskuhäälingu avalikul salvestamisel ning näha, kuidas raadiomaagia päriselt töötab.

Pausi järel on tagasi ka populaarne festivali fotopäev. Fotojutte räägitakse laupäeval, 28. septembril Lihula keskel asuvas uues kohvikus Von Hauer. Päeva jooksul on kuus oma ala tipptegijate ettekannet loodusfotograafiaga seotud teemadel ning festivali ajal on avatud viis loodusfotonäitust Lihula eri paikades. Teiste seas on ka Matsalu rahvuspargi 20. aastapäevale pühendatud, MAFFi ja Riigimetsa majandamise keskuse koostöös korraldatud näitus „Matsalu loodus”. Fotopäeva koordineerib sel aastal Remo Savisaar.

Festivali eestvedaja Maris Altmann on õnnelik, et keeruliste aegade kiuste on MAFF tugev iga aastane festival. „Kord aastas tuleb Lihulasse kokku maailma täielik tippklass loodusfilme koos paljude nende autoritega, kellega on kohapeal võimalik juttu rääkida, küsimusi küsida ning, loomulikult filme vaadata. Peame tunnistama, et meil on Eestis täiesti unikaalne võimalus filmifestivali mõttes hubases keskkonnas oma ala tippudega kohtuda ning nendega koos samas saalis viimase aja parimaid filme vaadata,” sõnas Altmann.

MAFF on juba näidanud oma võimekust rahvusvahelise filmifestivalina ning aina rohkem on Lihulas toimuva festivali vastu huvi näidanud ja oma toetust pakkunud ka Eesti vastutustundlikud ettevõtted, mis on kindlasti oluline ka festivali tulevikku vaadates. Olgu nendeks näiteks kohalikud ettevõtted, kes pakuvad toitlustust ja mujutust, Sunly ja Utilitas auhindade toetamisega, RASK advokaadibüroo, kes aitab festivali juriidiliste küsimustega või Moller Auto, kelle uute elektriautodega saab festivali meeskond festivali ajal keskkonnasõbralikult oma vajalikke sõite teha.

MAFFil linastuvad võistlusfilmid võistlevad kahes kategoorias: „Loodus” ning „Inimene ja loodus”. Võitjad valib välja ekspertidest koosnev žürii.