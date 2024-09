Parvlaev Leiger suundub 22. septembri õhtul dokitöödele

TS Laevad on 2024. aastaks planeerinud kahe parvlaeva hooldustööd dokis, nendest esimene on juba toimunud ning Saaremaa liini parvlaev Tõllu suuremad värvi- ja hooldustööd said kevadel tehtud.

Septembri lõpus on järg parvlaeva Leiger käes. Alates 23. septembrist asendab paari nädala jooksul Hiiumaa liinil Leigrit parvlaev Regula. Arusaadavalt võib see reisijatele kaasa tuua mõningaid ebamugavusi, kuid TS Laevade meeskond on nendeks töödeks planeerinud optimaalseima ajaakna ning hooldustöödele vaatamata keegi saarele viimata ei jää.

TS Laevade laevandusvaldkonna ja juhatuse liikme Guldar Kivro sõnul teostatakse Leigrile sarnased hooldustööd nagu Tõllule. „Meie parvlaevadel on kohustus käia viie aasta jooksul vähemalt kaks korda dokis ning kahe doki vaheline aeg ei tohi olla pikem kui kolm aastat. Näiteks üks asi mida vaid kuivdokis teha saab, on kere värvimistööd ja nii saavad lisaks muudele töödele Tallinnas BLRT laevaremonditehases uue värvikihi nii Leigri kere kui autotekk. Soolane vesi ja pidev kasutus jätab kolme aastaga korraliku jälje,“ avab Kivro dokitööde tagamaid.

„Enamiku väljumisi teeb parvlaev Tiiu, piletimüügisüsteemis on iga väljumise juures ka näha, milline laev väljub – Tiiu on märgitud punase ja Regula sinise värviga. Kellel on soov Tiiuga või just Regulaga sõita, saab oma reisi selle järgi planeerida, aga ka Regula ülesõit on umbes sama kiire kui põhilaevaga ja ilmselt on huvitav vahelduseks ka nostalgilisema laevaga Hiiumaale sõita. Lisaks avaneb erakordne võimalus Tallinnas Rocca al Mare piirkonna rannajoonelt või Eesti Vabaõhumuuseumist Leigrit Paljassaares asuvas remonditehases vaadata,“ lisab Kivro.