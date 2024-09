Kuressaare Teatri etendus “Üksildane lääs” Oru Kultuurisaalis 18. oktoobril

„Üksildase lääne“ isa Welsh iseloomustab seda külakest nii: “Kui ma esimest korda siia tulin, siis ma arvasin, et Leenane on kena koht. Tuleb välja, et see on Euroopa mõrvarite Meka.”

Foto:Meriliis Metsamäe

Mis saab siis, kui sa armastad kedagi nii, et ei suuda selle tundega midagi peale hakata? Või siis, kui sa hoolid oma vennast, aga vihkad teda nii, et su ainus soov on ta ära tappa?

Ja mis saab siis, kui see, kes peaks teistele vihkamise ja armastamise küsimustes nõu andma, otsustab lahkuda?

Musta huumoriga vürtsitatud valus-naljakad dialoogid ning loo ootamatud keerdkäigud on põhjuseks, miks seda näidendit ikka ja jälle lavastatakse ja vaadatakse.

Lavastaja Üllar Saaremäe

Mängivad Markus Habakukk, Jürgen Gansen, Tanel Ting ja Luisa Lõhmus

Piletid saadaval https://www.piletimaailm.com/performances/134484-uksildane-laas?lang=et_EE

