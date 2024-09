Lääne Elu paberleht teisipäeval, 17. septembril

Läänemaa omavalitsused hakkavad maamaksumäära tõstma

Kõik kolm Läänemaa omavalitsust ja ka Lääneranna vald kehtestavad oma septembriistungil tulevaks aastaks uued maamaksumäärad. Juulis välja kuulutatud seadusemuudatuse järgi võib kohalik omavalitsus järgmise aasta maamaksumäärad kehtestada senise 1. juuli asemel 1. oktoobriks. Seejuures on järgmisest aastast lubatud maksumäärad senisest poole kõrgemad.

Lihula ajalookonverentsi keskmes on inimesed

Lihula mõisas 28. septembril toimuv ajalookonverents käsitleb Lõuna-Läänemaalt pärit tuntud isikute elukäiku. Konverentsi mõte sai alguse teabest, et just 28. septembril 160 aastat tagasi sündis Mõisakülas Kuke kõrtsis mees, kelle pikk elu oli suures osas pühendatud meresõidule. See mees oli Aleksander Vahter.

