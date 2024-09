Politsei: naine kaotas kelmidele 3500 eurot

Läänemaal elav naine andis politseile teada, et temaga võttis Facebooki vahendusel ühendust inimene, kes väitis, et soovib naisele annetada suure summa raha. Naist veendi tegema mitmeid makseid, väites, et need on vajalikud dokumentide vormistamiseks. Kahju on ca 3 500 eurot.