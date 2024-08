Päris esimest korda heliseb koolikell üle paarisajale põnnile

Vormsis saab aabitsa üks, Haapsalus 135 ja Lääne-Nigulas 90 koolijütsi.

Kuueaastane Maarius Pajussaar tahab saada astronaudiks, tuletõrjujaks või juutuuberiks, lubab õpetajale homme roosid viia ja teab, et koolis õpitakse kirjutama ning arvutama ja tehakse sportvõimlemist ning eesti keelt. 1. septembril saab Maariusest Haapsalu algkooli 1.a klassi õpilane. Lugeda poiss juba oskab. Mis see kool õieti on, laps päris täpselt veel ei tea, aga noogutab innukalt küsimuse peale, kas ta on uhke, et temast saab koolipoiss. Pinginaaber on Maariusel juba olemas, lasteaiakaaslane Uku. Koht klassis on välja vaadatud ja klassijuhatajaga tuttavaks saadud. „Ilus,“ vastas Maarius küsimusele, missugune tema klassijuhataja on.

Maariuse lemmiktund on õppimistund ja ema Mairi Pajussaare sõnul ootab poiss põnevusega ka vahetunde: sellist asja lasteaias ei ole olnud. Kui paluda, et Maarius tooks välja oma kõige ägedamad kooliasjad, naaseb ta ranitsa ja pinaliga, kus leidub igasugu huvitavat kraami: kustukumm, liimipulk ja vildikad. Kooli tahaks minna ka Maariuse õde Maian, aga pole valikut: tüdruk on alles neljane, tuleb leppida.