Galerii: Oru kooli hoolekogu kinkis lastele 1. septembriks mänguplatsi

Reede pärastlõunal võinuks Oru kooli direktor Andres Kampmann oma kooli alguse ettevalmistustöö puhkehetkel kooli ees keksu mängida, sest kooli hoolekogu maalis kooliesisele asfaldiplatsile ägeda õuesveetmise ala.

“See on hoolekogu kingitus 1. septembriks lastele. See on üllatus,” ütles Lääne Elule kooliuuendusi tutvustanud direktor Kampmann.