Maris Jõgeva: üldplaneeringu koostamine kui kogukonna tuleproov

Vormsi vald on koostamas üldplaneeringut ja nagu oli arvata, on see kired lõõmama puhunud. Vormsi vallavanem Maris Jõgeva arutleb üldplaneeringu üle.

Lääneranna kergitab taas palka

Lääneranna vallavolikogu hakkab neljapäeval taas arutama vallavalitsuse ametnike ja töötajate palgatõusu.