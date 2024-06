Lihulas algas jalgpalliklubi lastelaager

Koolivaheaja esimene nädal on traditsiooniliselt olnud Lõuna-Läänemaa jalgpalliklubi suvise lastelaagri aeg. Jalgpallilaagreid pakub klubi lastele juba aastast 2008. Alustati omal käel, kus laagrid toimusid klubi korraldusel Paatsalus, Tuksis, Virtsus ja Üdrumal. Reeglina olid need ööbimisega ja lastele pakuti lisaks spordile ka kõike muud toredat. Väikestes maakohtades toimunud laagrid olid harivad igas mõttes. Lapsed käisid kalal, merel paadiga sõitmas, said teha isegi lihtsamaid majapidamistöid. Laagrites pööratigi palju tähelepanu töö tegemisele. Peamine oli muidugi aga jalgpall ja kõik selle ümber toimuv.

Siis löödi käed jalgpalli liiduga ja laagrid toimusid aastaid Lihulas Rimi laagrite nime all. Kui katusorganisatsioon sellisel moel laagrite tegemise lõpetas jätkas klubi aga taas omal käel laagrite korraldamist. Siis küll päevaste laagritega ja oma päevakavade ülesehitamisega. Aastaid on laagrid olnud laste ja lastevanemate jaoks väga populaarsed. Lisaks oma kandi paljude asulate ja külade lastele, teevad laagris kaasa ka noored jalgpallurid kaugemalt.

2024. aasta suvel lõbutseb järjekordses Lõuna-Läänemaa JK suvelaagris 37 huvilist. Lisaks oma lastele on lapsi laagrisse tulnud ka Tallinnast ja Pärnust. Leitakse uusi sõpru ja tuntakse ennast hästi.

Väga eriline on see, et klubi paneb korraldusel rõhku just sellele, et laagris oleksid tööl teiste klubide treenerid. Ja veelgi erilisem on see, et need külalistreenerid on tegelikult meie oma klubist välja kasvanud tippjalgpallurid ja noortetreenerid. Seega, need kes kunagi ise neis laagrites lapsena möllasid, on nüüd tulnud praegustele lastele tarkusi tooma. Ja see tarkus ongi eriline ja erinev. Teevad ju kõik klubid üle Eesti korralikult noortetööd ja klubides on erinev filosoofia, tõekspidamisedd ja reeglid. Nii saavad meie lapsed tunda täiesti teistsugust lähenemist, treeninguid ja kõike muud.

Sellel aastal töötavad laagrites Lõuna-Läänemaa JK treenerid Jaanus Getreu ja Peeter Idvani. Pärnu JK Vaprus treenerid ja tippmängijad Robin Mõtt ja Virgo Vallik. Lisaks JK Vapruse kogukonnajuht Rocco Mõtt ja Viimsi jalgpalliklubis naiste kõrgliigas kaasa tegev Trinity Õismets. Treenerite valik laagrisse on olnud väga teadlik. Tulevad nad ju justkui oma kodukanti, saavad samal väljakul meenutada oma trenniaastaid ja nüüd viia lasteni selle, mida nad teistes klubides omandanud on.

See kõik annab kokku väga toreda laagrinädala, mis tipneb Tallinna FC Flora noortega treeninmänge mängides ja laagri piduliku lõpetamisega, kuhu lastele on meened ja auhinnad välja pannud laagri toetajad.