Koerad said tänavatele joogikausid

Haapsalu Linnahooldus paigaldas Haapsalu nelja avaliku veevõtukoha juurde kausid, et koeraomanikud saaksid ka oma lemmikutele palavatel päevadel juua pakkuda.

Haapsalu Linnahoolduse juhatuse liige Krista Vilta ütles, et neile saadeti pilt, kus keegi oli pannud omal algatusel Posti tänava veevõtukoha juurde kausi, et loomad juua saaks. Kinnitamata kauss kipus sealt aga ära kaduma. „Kuna ettepanek oli väga hea, siis otsustasime, et võiksime need kausid ka mujale panna,” ütles ta

Lisaks Posti tänava veevõtukohale Taksi pubi juures on kausid Krahviaias kunstikooli kõrval, Õhtu kaldal ja Vasikaholmis asuvate avalike veevõtukohtade juures. Kausid on ketiga püstaku külge kinnitatud. „Et need jalutama ei läheks,” ütles Vilta.