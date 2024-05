Selle nädala kolmel õhtul, 31. maist 2. juunini muutub Ungru lossi varemete ümbrus etenduspaigaks vaatemängus, kus üheks tegelaseks on ka varemed ise.

Kolmel õhtul näeb varemete ümbruses Eesti muusika- ja teatriakadeemia kaasaegsete etenduskunstnike magistrantuuri lõpetaja Sofia Filippou tantsuetendust „Optais amme: all i am doing is reorganising stardust // ma olen jätkuvalt loomises ja taasloomises”.