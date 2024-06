Galerii: Ungru lossist sai etenduspaik

Reede õhtul esilinastus lausvihmas Ungru lossi varemetes Eesti muusika- ja teatriakadeemia rahvusvahelise magistriõppekava tudengi Sofia Filippou (Kreeka) kohaspetsiifilist koregraafilist ooperiinstallatsiooni „optais amme: all i am doing is reorganising stardust // ma olen jätkuvalt loomises ja taasloomises”.

Etendus viis mõnikümmend vaatajat nii ümber lossi varemete kui ka selle sisse. Kõikjal, kuhu vaadata, toimus igal hetkel midagi ja publik oli etenduse keskel.

Veel täna ja homme õhtul etenduv lavastus hõlmab endas 36 inimesest koosnevat esinejaskonda ja lossivaremeid, mis asuvad millekski saamise ja lagunemise vahepeal. Lavastaja sõnul on legend Ungru lossi varemetest legend armastusest ja kaotusest, mis ulatub teispoolsusesse ning paljastab ajapragudest leitud mütoloogiad. Loss, mis ei saanud mitte kunagi valmis, kus inimesed ei ole mitte kunagi elanud ja mida tavaliselt näeme sõitva auto aknast maastiku osana, muutub peremeheks ja peategelaseks interkultuurilise ja liikidevahelise jutuvestmise multisensoorsel uurimisretkel.

„Mis juhtub, kui lubame teistel maailma-loomise-projektidel kujundada narratiive, mida me kasutame enda ja oma rolli mõistmiseks ökosüsteemis. Selle lavastuse eesmärk on luua ainulaadne ruum, kus saab suhelda üleinimliku maailmaga, keskkonnaga, müütidega ja ajaga sügavuti. Kohtumine lugudega, mis on sündinud läbi tantsude ümber maailma mõrade,” rääkis Eesti muusika- ja teatriakadeemia tudeng Filippou.

Etenduses osalevad Andreana Ambros, Daili Kruusamägi, Lotta Laureen Loo, Emma Lumi, Kaisa Heleen Lääne, Anette Merisalu, Janina Ruotsalainen, Iris Rämmeld, Agnes Katariina Selirand, Katrin-Liis Seppenen, Emmelgelina Sudovtseva, Annabel Sõlg, Kertu Vähi, Karin Aarelaid, Helen Agu, Polina Albert, Monika Annijerv, Mia Elise Ehasoo, Georg Eller, Merilin Kruberg, Sofia Martila, Elina Ojasaar, Mariann Onkel, Berta Parv, Karmen Teesi Pregel, Maria Schotter, Herta Soro, Lisette Taube, Annabel Vinnal, Laura Lisette Lepvalts, Pääsu-Liis Kens, Helina Karvak, Eline Selgis.