Kulu teadlik põletamine on keelatud, lõket peab tegema rangeid ohutusnõudeid jälgides

Saabuvate pühade ja soojade kevadilmadega seoses tuletab Päästeamet meelde, et kulupõletamine on seadusega keelatud ning tuleohtlik tegevus. Tiheasustusaladel on lõkke tegemine reguleeritud omavalitsuse õigusaktidega ning hajaasustuses tuleb jälgida rangeid tuleohutusnõudeid.

Soe ja tuuline ilm on muutnud rohtkatte kuivaks ning kergesti süttivaks. „Kuigi maapind ise on veel niiske, on kuluhein kuiv ja ülimalt kergesti süttiv. Selleks, et ulatuslik ja kiiresti arenev tulekahju puhkeks, piisab vaid väiksest sädemest,“ ütles Lääne päästekeskuse ennetusbüroo juht Tarmo Voltein. Tiheasustusaladel on lõkke tegemine reguleeritud omavalitsuse õigusaktidega ning enamasti keelatud. „Aia- ja haljastusjäätmete mugavat ära viimist pakuvad prügiettevõtted, nii ei pea naabreid lõkkesuitsuga sugugi häirima või ümbritsevat ohtu seadma“. Hajaasustuses lõket tehes peab iga lõkkepõletaja tagama, et tuli loodusesse või hoonetele ei leviks. „Selleks tuleb teha lõke hoonetest eemale, arvestada tuule suuna ja tugevusega, puhastada lõkkeaseme ümbrus kuivast taimestikust ja piirata see kivide või mullaga. Põlevat lõket tuleb valvata ning hoida käepärast esmased kustutuvahendid – näiteks käsikustutid, ämbrid veega või kastmisvoolik. Lõkkepaika valides peab arvestama sellegagi, et läheduses ei oleks elektriliine, sest lõkkesuitsuga kõrgusesse tõusev kuum keeris võib elektriliinide läheduses põhjustada suurema õnnetuse,“ selgitas Voltein lõkke tegemisega kaasnevaid ohutusnõudeid. Tihti tehakse lõket hoolimata tuulistest ilmadest. „Kui tugeva tuulega lõke süüdata, levib see enam kui kindlasti kulusse ja põhjustab ulatusliku tulekahju. Sageli jäävad põlengualale ka hooned ja on juhuseid, kui kulupõlengus on hukkunud inimesedki,“ hoiatas ennetusbüroo juht.

Kulu teadlik põletamine toob kaasa üsna märkimisväärsed trahvid. Tuleohutusnõuete sagedasele eksijale saavad lühimenetluse korras trahvi teha päästjad kohapeal. Tõsisemaid rikkumisi menetlevad inspektorid, kelle määratud trahvisummad võivad ulatuda kuni 1200 euroni. Kui põlengupindala ületab metsas ühe hektari või maastikul viis hektarit, tegeleb keskkonnakahjude hindamise ning menetlemisega Keskkonnaamet.

Loodus kuivab hetkel kiiresti ning päästjad on reageerinud juba esimestele väljakutsetele seoses lõkete ja kulupõlengutega. Tõenäoliselt ootavad rohkemad väljakutsed ilmade soojenemisega ees eeskätt nädalavahetusel. „Palume inimestel olla lõkketegemisel äärmiselt valvsad. Ka suitsetamisel tuleb mõelda, et kuum suitsuots, koni või tikk maha ei langeks,“ ütles Voltein.