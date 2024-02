Lääne Elu paberleht laupäeval, 10. veebruaril

Lääne-Nigula vallajuhid koolivõrgust: esikohal pole kokkuhoid

Lääne-Nigula valla haridusosakonna juhataja Solveig Edasi on valla haridusvõrgu analüüsi põhjal teinud ettepaneku, millised muudatused oleksid head. Miks ja kuidas valla haridusvõrgu analüüs sündis ning milliseid muudatusi sellest lähtuvalt lähiaastatel kavas on, sellest rääkisid Lääne Elule Lääne-Nigula vallavanem Janno Randmaa ja haridusosakonna juhataja Solveig Edasi.

Robot TEMI innustab lapsi liikuma

Heategevusliku teatejooksu toel Haapsalu neuroloogilise rehabilitatsioonikeskusesse (HNRK) muretsetud suhtlusrobot TEMI õpib uusi oskusi. TEMI õpetajaks on HNRK innovatsioonijuht Ott Vanem. Tema sõnul tunneb robot praeguseks haigla lastekorrust, teab kus on seinad, kus uksed või aknad, kuhu ta seal tohib minna ja kuhu mitte. „Eesti keelt ta meil veel ei oska, see tähendab eestikeelsetest käskudest ta aru ei saa. Aga sisseloetud eesti keelse teksti esitamisega saab ta ilusti toime. Jõulupeol tutvustas ta end püüdliku lapsehäälega, öeldes, kes ta on ja kust tulnud,“ rääkis Vanem.

Mart Salumäe: teadsin juba kümneaastasena, et minust peab saama pastor

Pühapäevasel jumalateenistusel Haapsalu toomkirikus pühitsetakse ametisse EELK Haapsalu püha Johannese koguduse uus kirikuõpetaja Mart Salumäe. „See kogudus on võrreldes kõigi eelnevatega täiesti eriline sellepärast, et siin on pastoril hästi palju teha. Eelmistes kogudustes pidin endale tegevust otsima, siin otsib tegevus mind ja see on väga hea,” iseloomustas Salumäe siinset kogudust.

