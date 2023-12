Hannes Rumm: Putini rõõm, meie mure

Eelmisel aastavahetusel istus Vladimir Putin mõnes oma luksusresidentsis üsna halvas tujus.

Venemaa vallutussõja esimene aasta lõppes venelaste väljakihutamisega Hersonist ning mingist edust polnud tal võimalik uusaastakõnes rääkida.

Eriti kehvaks läks Vladimir Vladimirovitši tuju 1. jaanuari hommikul. Siis kanti talle ette, et ühe HIMARSi-löögiga hävitasid ukrainlased Makijivka kutsekooli ruumes pidutsenud mobiliseeritutest üle 80 mehe.

Tänavu on Putini tuju vana-aastaõhtul palju parem. Esimest korda sõja ajal on lääne liitlased hakanud Ukrainat tõsiselt alt vedama. Kõige valusama põntsu on ukrainlastele pannud USA vabariikliku partei liikmed, kes blokeerivad 60 miljardi dollari suuruse abipaketi heakskiitmist Kongressis.

Seetõttu oli ukrainlaste jaoks väga oluline äsjane Euroopa Liidu otsus alustada Ukrainaga ametlikke liitumisläbirääkimisi. 26 Euroopa riigijuhi otsus andis ukrainlastele lisamotivatsiooni. 50 miljardi eurost rahakaarti euroliit emotsionaalselt olulisele otsusele Ungari peaministri Viktor Orbáni vastuseisu tõttu veel ei pannud. See raha, mis on mõeldud Ukraina riigi kulude katmiseks, jõuab Kiievisse lähiajal niikuinii. Euroopa kõige suuremast Putini semust Orbánist saab rahanduses mööda minna. Aga eks see on ohumärk, et just Ida-Euroopast leiab Kreml endale liitlasi – lisaks Ungari peaministrile vastustab Ukraina toetamist ka Slovakkia uus valitsusjuht Robert Fico.

