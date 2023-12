Märt Treier: kui üks meel ära kaob, muutuvad teised tugevamaks

Kohtumine kolmanda hommikujuttude raamatu välja andnud Vikerraadio hommikusaate juhi Märt Treieriga tõi teisipäeval Haapsalu raamatukogu lugemissaali toatäie andunud kuulajaid.

Treieri kolmas raamat „Ennäe inimest!" on järjeks tema varem ilmunud raamatutele „Hommikujutud varajasele ärkajale" ja „Eluolulised lood", mis kõik koondavad Vikerraadio hommikuprogrammi tarvis kirja pandud muhedaid elupilte.

„Kolme raamatuga saab nüüd üks peatükk läbi. Rohkem ma neid juurde ei tee,” ütles Treier kokkutulnutele. Samas jättis ta ukse siiski paokile, öeldes, et kõige rumalam oleks öelda, et kindlasti nii ka on.

