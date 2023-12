Monika Haukanõmm: riigieelarve hammasrataste vahele jäävad nõrgimad

Tuleva aasta riigieelarves on nii mõnigi seaduseelnõu, mille vajalikkusele ja mõistlikkusele ei saa ega tahagi vastu vaielda. Riigikaitse ja jätkusuutlik keskkond on teemad, mis on õigusega riigieelarve eelnõus omal kohal, ent lõputult neid enda saamatust varjava viigilehena kasutada ei saa.

Enne valimisi rääkisid pea kõik erakonnad pensionitõusust, kuid nüüd on need lubadused võimule saanute peast justkui pühitud. Valimiste eel oli juttu ka puude ja erivajadustega inimeste olukorda edendavaist plaanidest, aga kui eelnõu valmis sai, ei vaadanud sealt vastu sugugi rõõmustav vaatepilt.

