Andres Kampmann õpetajate palgatõusust: tehke ära ja ongi kõik!

Pool elu koolijuhi ametit pidanud Oru kooli direktor, aasta koolijuhi nominent Andres Kampmann käib tööl koolibussiga ja kuulub liblikagängi.

Kaks kolmandikku Läänemaa õpetajatest on üle 50aastased. Oru kooli õpetajate keskmine vanus jääb 30 ja 40 vahele. Õpetajate põuda nagu polekski ja direktor unistab, et majale ehitataks kolmas korrus peale. 18 aastat tagasi oli Oru koolis 60 õpilast, nüüd on 160 ja järjekord ukse taga – kui kõik tahtjad vastu võtta, võiks kool olla poole suurem. Aga ruumi ei jätku. 2. novembril seisab Oru kooli direktor Andres Kampmann koolimaja fuajees, jalas eri värvi sokid ja ümber parv poisse, kes, pead kuklas, midagi innukalt arutavad.

