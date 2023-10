Haapsalus mängiti esmakordselt kõnnijalgpalli

Neljapäeval, 12.oktoobril toimus Uuemõisa jalgpallihallis esmakordselt siinkandis kõnnijalgpalli näidistreening.

Kõndiva jalgpalli idee on pakkuda igas eas inimestele võimalust nautida jalgpallirõõme. Ala on sobiv igas eas inimestele sealhulgas vanemaealistele ja ka erivajadustega inimestele, kes saavad mängutempo kohandada endale vastavaks.

Kõnnijalgpalli reeglid on enamasti paindlikud ning võivad vastavalt mängijate soovidele varieeruda. Kõige suuremad erinevused võrreldes niiöelda tavajalgpalliga on see, et jooksmine ja peaga mängimine on keelatud. Selle läbi hoitakse kehakontakti minimaalsena.

Mängud toimuvad tavaliselt vähendatud mõõtmetega väljakul ilma suluseisuta ning võistkonnad on enamasti kuni seitsmeliikmelised. Ala saab harrastada nii saalis kui õues.

Proovitreeningul osalejatele kujunes suurimaks väljakutseks just kõndimine. Kui juba mänguhoog sees oli kippusid jooksusammud iseenesest sisse tulema.

Esimene kõnnijalgpalli näidistreening viidi läbi täiskasvanud õppija nädala raames koostöös Haapsalu kolledži magistriõppe kogukonnatöö vananevas ühiskonnas esimese kursuse üliõpilase Erle Meresmaaga.