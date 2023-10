Katarine Rosalie: epistel Kõlvarti nähtamatuse vaatamisest ja keskerakondlaste eksodusest

Etskae, mis nüüd lahti on läinud Keskerakonnas! Liikmed muudkui astuvad sealt välja, justkui oleksid kolli näinud, ja astuvad Isamaasse, üksteise järel, nii et aiva imesta. Aga ma võin sulle öelda, armas rahvas, et imestada pole siin tegelikult mitte midagi, sest kolli on nad nüüd tõepoolest näinud. Ja kõik sai alguse sellest, kui Kõlvart kavala mänguga tehti Keskerakonna juhiks. Sellest ma mõne nädala eest sulle juba rääkisin, mu armas rahvas, aga nüüd on info läinud palju täpsemaks ning langenud mõningadki maskid.

Esimene suur lahkuja Keskerakonnast, kes Isamaasse purjetas, oli muidugi Jaanus. Suur kombinaator Karilaid, eks ole.

