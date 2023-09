Seenekorjamise ABC: mida seenel käies tähele panna?

Seenehooaeg on täie hooga lahti läinud ning eestlased jooksevad võidu, kelle korvi kuhjub rohkem seeni. Seenehooaja algusega sagenevad ka kõned mürgistusteabekeskuse infoliinile 16662. Kuna sel aastal on sadanud rohkelt vihma, siis on tänavu eriti hea seeneaasta. Tavapäratult palju on sel aastal ka seenemürgistuse juhtumeid.

Mida aga silmas pidada, et seenelkäik mööduks ohutult ning pannile jõuaks söödavad seened? Mürgistusteabekeskuse juht Mare Oder jagab praktilisi nõuandeid, mida seenel käies silmas pidada.

– Kõige olulisem. Kui sa pole kindel, mis seenega tegemist on, siis tasub ta metsa jätta. Seenebingot mängides võib seenelkäik lõppeda mürgistusega.

– Kuigi seenemets võib olla tuttav, siis ära unusta, et erinevatel aastaaegadel ja kohtades kasvavad erinevad seened. Ka tuttavas seenemetsas võivad olla mürgiseened. Ära kaota ohutunnet!

– Puhasta ja söö seenetoit ära samal päeval. Ülessoojendatud seenetoit ärritab seedetrakti.

– Seeneraamatud, seenefoorumid ja pildiotsing ei anna sajaprotsendilist kindlust, et tegemist on söögiseenega. Mitmed söögi- ja mürgiseened (eriti valged seened) näevad väga sarnased välja. Kui kahtled – ära korja!

– Metsas ei tasu seeni degusteerida. Kui seent hammustada ja maitse pole halb, siis see ei tähenda veel, et tegemist on söögiseenega.

– Lastega metsas käies ole eriti tähelepanelik, et laps ei pistaks suhu toorest seent või tundmatut marja. Väikelapsed ei suuda seeni seedida ning seeneroa söömine lõpeb oksendamisega.

– Kodu, suvila või maakodu ravimikapis võiks kiireks reageerimiseks alati käepärast olla 200 tabletti aktiivsütt, mida vajaduse korral esmaabiks sisse võtta. Kas ja kuidas aktiivsütt võtta ning millal pöörduda haiglasse, saad teada infoliinil 16662 vastavalt õde-konsultandilt, kes on abivajajate jaoks olemas ööpäev läbi.

Mida teha, kui kahtlustad seenemürgistust?