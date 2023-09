Laulu lugu: kuidas sündis „Haapsalu valss”

On Haapsalus lõikuskuul ilus, kui puudel on esimest kulda – nii algab 1973. aastal kirjutatud laul, mis kannab pealkirja „Haapsalu valss”. Aga kuidas see laul sündis?

Vald lammutas saja-aastase rahvamaja maha

Lääne-Nigula vald lammutas maha peaaegu saja-aastase, viimastel aegadel tühjana seisnud ja laguneva rahvamaja Risti hooldekodu naabruses.