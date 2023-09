Neeme Väli lahkus Keskerakonnast

Kindralmajor (reservis) Neeme Väli põhjendas Keskerakonnast lahkumist erakonna uue juhi Mihhail Kõlvarti tausta ja sellega, kuhu suunas Kõlvart koos oma toetajatega on hakanud erakonda tüürima, vahendas ERRi uudisteportaal

.

“Head sõbrad, ma ei pea võimalikuks jätkata erakonnas, mille esimehe tegevust seostab Kapo 2011. aasta aastaraamat Venemaa mõjutustegevusega. Tema lähiringi poolt eelmisel nädalal tehtud avaldused annavad piisavalt aimu, kuhu erakonda suunatakse ja missugune saab olema selle kuvand. Agressorriigi kodanike ees vabandamine ning eestikeelsele haridusele üleminekule vastutöötamine on vastuolus mulle oluliste väärtuste ja põhimõtetega,” teatas Väli.

“Tema [Kõlvarti] lähiringi poolt eelmisel nädalal tehtud avaldused annavad piisavalt aimu, kuhu erakonda suunatakse ja missugune saab olema selle kuvand. Agressorriigi kodanike ees vabandamine ning eestikeelsele haridusele üleminekule vastutöötamine on vastuolus mulle oluliste väärtuste ja põhimõtetega. Tänan kõiki ägedaid inimesi, kellega tegime koostööd erakonnas ja Taneli meeskonnas. Soovin Teile jõudu ja jaksu oma otsuste tegemisel,” vahendas Postimees Väli kirjutatut.

Äriregistri andmetel lahkus Neeme Väli Keskerakonnast neljapäeval.

https://www.delfi.ee/artikkel/120233601/kindralmajor-neeme-vali-lahkub-keskerakonnast-agressorriigi-kodanike-ees-vabandamine-pole-kooskolas-minu-pohimotetega lisas omaltpoolt, et Väli viitas Andrei Korobeiniku hiljutisele intervjuule Vene meedias, kus too vabandas Eesti riigi nimel Venemaa kodanike ees, põhjuseks vene numbrimärgiga sõidukite sissesõidu keeld ja toonane debatt nende sõidukite konfiskeerimise teemal.

Neeme Väli on Eesti sõjaväelane, auastmelt kindralmajor. Väli oli aastast 2022 Keskerakonna liige. Ta kandideeris 2023. aasta valimistel riigikokku, kogus Hiiu-, Lääne- ja Saaremaal 159 häält ning ei osutunud valituks, vahendas BNS.

ERR meenutas, et Keskerakonnast on pärast Mihhail Kõlvarti võidu ja Tanel Kiige kaotusega lõppenud esimehe valimisi lahkunud rida inimesi, kellest tuntuim on erakonna endine aseesimees Jaanus Karilaid. Lahkujate seas on ka Keskerakonna Hiiumaa piirkonda juhtinud Antti Leigri, lühikest aega erakonda juhtinud Andra Veidemann, endine Tartu maavanem ja regionaalminister Jaan Õunapuu jt.