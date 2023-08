Virtsu lastevanemad oleks nõus kohtutee katki jätma, kui Lääneranna vallavolikogu viimasel hetkel otsustaks, et kool jätkab kuueklassilisena praeguses hoones.

„Siis me jah sellest üheksast klassist loobume ja kohtus ka,“ ütles Virtsu kooli lapsevanemate esindaja Henrik Raave. „Sellise ettepaneku on meie esindaja teinud ja selles me oleme kokku leppinud.“

