Millised on populaarsed kingid teismelistele?

Olgu saabumas jõulud, sünnipäev või mõni teine oluline sündmus, mille jaoks otsid teismelise jaoks kingitust, Kaup24 ja Hansapost pakub sulle niivõrd mitmekülgset valikut, et sellest leiad kindlasti midagi, mis tal silma särama paneb. Millised on nende e-poodide populaarsemad kingid teismelistele? Saa teada ja üllata teda!

PlayStation 5 ja arvutimängud

PlayStation 5 on tõeliselt lõbus mängukonsool, millega saab mängida pea kõike, alates tennisest kuni seiklusmängudeni välja. Kuna mängude valik on nii suur, sobib PlayStation 5 nii teismelistele, aga ka väiksematele lastele ja miks mitte ka täiskasvanutele. Valida tuleb vaid õiged arvutimängud. Usu meid, kui PlayStation 5 ja konsool on kodus olemas, leiad oma lapsed alatihti selle tagant mängimast ja see pole alati halb, sest mitmed mängud võivad olla ka arendavad.

Pilt: © EVG Kowalievska via canva.com

Sporditarbed

Kui ta tegeleb mõne spordialaga, siis pole paremat kinki kui sporditarbed, mida ta soovib. Teismelistele meeldivad viimased moetooted ja see kehtib ka spordivarustuse kohta. Kingi talle kas uued jooksutossud, spordiriiete komplekt, spordikell või hoopiski tennisereket, jalgpall või joogamatt. Kui sa isegi tead, mida tal oleks vaja, saad ehk ühendada kingituse praktilise ostuga.

Moetooted ja aksessuaarid

Teismelise lapsevanemana tead kindlasti, kuidas garderoobist pole kunagi midagi selga panna või see ei sisalda piisavalt kõige uusimaid ja populaarsemaid aksessuaare või riideesemeid. Seega miks mitte kinkida talle uusi moetooteid või veelgi parem mõne ostukoha kinkekaart, kust ta saab ise sobivad riided välja valida.

Tehnikaseadmed

Uus arvuti, telefon, nutikell? Või hoopiski Apple tahvelarvuti, mürasummutavad kõrvaklapid? Tehnika läheb alati peale – uuri temalt endalt, mida ta kõige enam soovib ja täpsusta alati mudelit, sest iga telefon või nutikell ei ole päris sama. Teismelistel on tihti oma kindel eelistus, millest tasub kinki valides lähtuda.

Uued elamused ja emotsioonid

Peale asjade saad kinkida elamusi, selleks võib olla reis mõnda ihaldusväärsesse sihtkohta. Või hoopiski mõni seikluslik elamus vees või õhus. Kui talle meeldib käia spaas, siis kingi massaaž või mõni muu mõnus hoolitsus. Kultuuri hindavale noorele lähevad korda lemmikartisti kontserdipiletid või pääse mõnele näitusele. Olenevalt tema huvidest ja soovidest võid kinkida midagi, mis pakub palju emotsioone ja jääb kauemakski meelde kui asjad.

Korralda talle selline sünnipäev nagu ta soovib

Lahe sünnipäev koos vingete tegevustega, miks mitte?! Aita tal korraldada vahva üritus nii nagu tema tahab ja abista selle korraldamisel oma panusega, mis võib olla kingi eest. Näiteks maksa kinni toitlustus ja ruumirent. Aita tasuda lisategevuste ja dekoratsioonide eest. Kõik on kokkuleppe ja soovide küsimus.