Kuigi sügisränne pole veel alanud, võib põldudel ja heinamaadel näha sookuresalku.

Ornitoloog Tarvo Valkeri sõnul on need paari-kolmeaastased linnud, kes on siin koorunud, aga ei pesitse veel. Sookured hakkavad pesitsema alles kolme-nelja-aastaselt.

