Mida tuleks teada suitsetamisest toitlustuskoha terrassil?

Kui suvine ilm vähegi lubab, eelistab enamik eestlasi einestada siseruumi asemel restorani või kohviku terrassil. Eestis on siseruumides suitsetamine keelatud, kuid paljusid kohvikukülastajaid häirib endiselt tubakasuits terrassidel, mis on reguleerimata ala.

Terrassil suitsetamine tekitab vastakaid tundeid ning kokkupõrked suitsetajate ja mittesuitsetajate vahel on sagedased. Paslik on meelde tuletada mõned juhised, mis aitavad juhtida olukorrale tähelepanu ja tõsta inimeste teadlikkust.

Jälgi, mis on terrassil lubatud ja mis keelatud

Suitsetamine on seadusega reguleeritud. Eestis on suitsetamine toitlustusasutuses alates 2007. aastast lubatud ainult suitsetamisruumis või vastavalt märgistatud alal. Samas on igal asutusel vaba voli otsustada, kas terrassidel ja välialadel lubada külastajatel vabalt suitsetada, suitsetamine sootuks keelata või lubada suitsetada ainult teatud alal.

Enamikes Euroopa riikides on suitsetamine restoranide ja baaride siseruumides keelatud, kuid on ka riike, kus suitsetamine on terrassidelgi keelatud. Näiteks keelas Rootsi 2019. aastal sootuks toitlustusasutuste terrassidel suitsetamise. Kui reisid, ole tähelepanelik ja jälgi, mis on lubatud ja mis keelatud, et mitte teisi külastajaid häirida.

Pea meeles, et tubakasuits on ebameeldiv ja kahjulik

Söömise või joomise ajal on suitsuhaisu sissehingamine äärmisel ebameeldiv eelkõige mittesuitsetajatele: suitsuhais on tugev ja häirib einestamist terrassil.

Sigaretisuits, mis tekib tubaka põlemisel, sisaldab tuhandeid aineid. Nendest ligi 100 kemikaali on ohtlikud ning võivad põhjustada mitmeid terviseprobleeme, sealhulgas vähki, südamehaigusi ja kopsupõletikku. Samuti mõjutavad vingugaas, butaan ja ammoniaak passiivseid suitsetajaid. Uuringud näitavad, et passiivne suitsetamine põhjustab Euroopa Liidus igal aastal 19 000 surma ning 18% mittesuitsetajatest puutub kokku tubakasuitsuga just avalikes ruumides.

Seda peab eriti silmas pidama, kui terrassil on lapsed või allergikud, kellel võib passiivne suitsetamine põhjustada hingamisprobleeme, aga ka tõsisemaid tervisehäireid.

Väldi terrassil suitsetamist või mine kaugemale

Sinu õigus suitsetada ei tohiks rikkuda teise õigust hingata värsket õhku. Kui oled restorani, baari või kohviku terrassil, on parem teiste inimestega arvestamiseks üldse mitte suitsetada.

Nii enda kui ka teiste tervisele on kõige parem see, kui suitsetamisest üldse loobuda – selleks võid uurida erinevaid abivahendeid, mis sind sel teekonnal toetaksid. Kui soovid teiste vastu viisakas olla ja suitsetamist siiski edasi lükata ei saa, siis jälgi oma ümbrust ja arvesta teistega. Selleks mine kindlasti teistest eemale, näiteks terrassi tagaossa või nurga taha. Veel üks võimalus on asendada põletatav sigaret alternatiivse toote vastu, nagu näiteks nikotiinipadjad või kuumutatava tubaka toode, mis on tervisele vähem kahjulikum ega tekita tarbimisel suitsupilve.

Mittesuitsetajal on õigus paluda end mitte häirida

Restoranid ja baarid peavad arvestama ka mittesuitsetajatega. Seetõttu on mitmed restoranid ja baarid loonud suitsuvabad terrassid, kus mittesuitsetajad saavad rahulikult aega veeta.

Kui sa oled mittesuitsetaja ja tunned, et suitsuhais häirib sind, ära ole häbelik ja ütle seda toitlustusasutuse töötajale, näiteks teenindajale. Kui restorani või kohviku terrassil ei ole suitsetamine keelatud, aitavad üldiselt teenindajad sul leida suitsuvaba koha, et saaksid mugavamalt olla. Suitsetajana peaksid sa olema valmis aga kohta vahetama või sigareti kustutama.

Reguleerimata terrassid tekitavad külastajates pahatihti meelepaha ja kokkupõrkeid tubakasuitsu pärast. Siinkohal saab olla abiks see, et suitsetajad muutuksid teadlikumaks ja tähelepanelikumaks oma tegevuse mõjust teistele inimestele.