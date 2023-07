Ridala kirikut õhutab automaatne tuulutussüsteem

Ridala kirikus, mis, nagu paljud vanad keskaegsed kirikud Eestis, on pikka aega olnud hädas liigniiskusega, püüab niiskuskahjustustele piiri panna tehnikaülikoolis välja mõeldud tuulutussüsteem.

„Meie kirikus on niiskus olnud väga suureks mureks ja niiskuskahjustused ulatuslikud. Niiskes ruumis elab puidukoi hästi. Ta on ära purenud kõik meie puitskulptuurid,” rääkis koguduse õpetaja Küllike Valk. Et Ridala kiriku siseseintel elab rohevetikas, on vaatajale juba kaugelt näha. „Vetikas on seinas, aga seda on varem olnud palju rohkem. Teda korjub nurkadesse ja lippude taha, kus õhk ei liigu. Kui katust peal ei olnud, oli see palju koledam olnud,” ütles Valk. Ta viitas sellega ajale, kui kirikule pandud katus pea kohe lagunema hakkas ja vahetamist vajas. „Rohevetikas on olnud ka inglite kohal,” osutas õpetaja laemaalingutele, „aga kui tudengid neid konserveerisid, pesid nad selle sealt maha.”

Artikli lugemiseks tellige päevapilet, digipakett või logige sisse!