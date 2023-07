Ääsmäe-Haapsalu maanteel hakatakse kontrollima keskmist kiirust

Sel suvel algab Eesti suurematel maanteedel kiiruskaamerate vahel sõidukite kiiruse mõõtmine, kirjutas ERR.

Võimaliku katselõiguna on välja toodud ka Ääsmäe-Haapsalu maantee lisaks Tallinn-Tartu, Tallinn-Narva ja Tallinn Pärnu maanteedele.

Kliimaminister Kristen Michal selgitas ERR-ile, et nüüd lastakse transpordiametil kontrollida, kuidas keskmise kiiruse mõõtmine toimib, kas see meetod on kasutatav, millised sõidukid ja ajad on lõigu kiiruse ületamisel sagedasemad jms. „Tegemist on eeskätt metoodilise või niisuguse tehnilise uuringuga, et me saaksime liikluskomisjonis siis uuesti hinnata, kas see kui liiklusohutust tõstev meede võiks selles valikus olla, mida tulevikus kasutada,” rääkis Michal, rõhutades, et praeguse uuringu käigus ei koguta isikuandmeid ega väljastata trahviotsuseid.

Keskmise kiiruse automaatkontroll on kasutusel mitmel pool maailmas. Transpordiamet on soovitanud võtta ka Eestis see kastutusele, mis tähendaks, et tulevikus arvutaksid autode tegeliku sõidutempo välja teelõigu algusesse ja lõppu paigaldatud kaks kaamerat.