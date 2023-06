Etendus VALE

Abielupaar Alice ja Paul on kutsunud õhtusöögile oma parimad sõbrad Laurence’i ja Micheli. Alice, kes nägi Micheli suudlemas võõrast naist, on nüüd dilemma ees. Kas öelda oma sõbrannale tõtt? Pauli meelest on olenevalt olukorrast mõnikord targem valetada ning tõe varjamine võib olla hoopis märk armastusest ja taktitundest. Alice palub õhtusöögi ära jätta, kuid on juba hilja – uksekell heliseb ja külalised on kohal. Ebamugavust tekitavate vestlusteemadega õhtusöök areneb petmiste, tõeste ja valede väidete kaskaadiks. Raske on taibata, kes kelle usaldust kuritarvitab ning kellel on mida varjata. Kas vale aitab, kui tõde teeb haiget või purustab elu? Kas vale on õigustatud, kui tõde võib viia täieliku sõjani? Kas elada edasi oma valelikus mugavustsoonis või keerata tõde kuulutades elu pea peale?

Osades Argo Aadli, Hilje Murel, Andero Ermel ja Harriet Toompere.

Pildi autor: Aivar Kullamaa

Etendused toimuvad 30. juunist kuni 17. juulini, Teeristi Villa Teatrigaraažis, Noarootsi vallas.