Fotod: erakogu

Pühapäeval selgusid Haapsalu linnastaadionil Läänema 2023. aasta kergejõustikumeistrid.

Oslaejatering on igal aastal jäänud enam-vähem samaks. Kohal on need tegijad, kes ennast ikka kergejõustiklasteks saavad pidada. Naiste 100 meetri jooksu võitis Egle Kolga ajaga 13,6.

800 meetri jooksus pidasid vägeva duelli maakonna parim Marie Põlluaed ja Läänemaa kergejõustikuklubi nooruke, 14-aastane Triinu Ojaste. Ajad lõpuks 2.40,1 ja 2.43,0.

