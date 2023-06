Ka robotniiduk kardab äikest

Eesti aedades on järjest enam levinud robotniidukid, mis iseseisvalt ja vaikselt aias muru niidavad ning aku tühjenedes ise laadimisjaama sõidavad. Äikese lähenedes tasub elektroonikast tulvil abiline siiski vooluvõrgust lahti ühendada.

„Keskmiselt saame me aastas paarkümmend teadet kahjujuhtumitest, kus viga on saanud robotniiduk ja suurel osal juhtudest on põhjuseks olnud äike,“ rääkis PZU Kindlustuse varakahjude grupi juht Marge Habakukk. Äikese tagajärjel on saanud kahjustada nii robotniiduki laadimisseadmed kui ka niiduki enda elektroonika ja sageli tuleb seade hävinuks tunnistada. „Seetõttu peaks äikese lähenedes mõtlema mitte ainult sellele, kuidas kaitsta telerit või arvutit, vaid ära ei tohiks unustada ka robotniidukit,“ lisas ta.

Lisaks äikesele ohustavad robotniidukeid ka hoovil manööverdavad autod ja nii tuleb üsna sageli ette, et kallist aiaabilisest sõidetakse kogemata autoga üle. Juhtub aga ka õnnetusi, mida ei oskaks paremagi tahtmise juures ette näha. „Näiteks oli üks robotniiduk just talvekorterist välja võetud ja ootas terrassil töölepanekut, kui tuuleiil puhus ümber terrassil olnud tooli, mille tagajärjel robotniiduk kukkus terrassi sisse ehitatud basseini,“ rääkis Habakukk. Antud juhtumiga tekkinud kahju ulatus enam kui 1200 euroni.