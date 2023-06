Läänemaa maakaitsepäev on tänavu Noarootsis

Tänavune Läänemaa maakaitsepäev toimub Noarootsi poolsaarel Pürksis. Lisaks tavapärasele riigikaitses olulisele relvanäitusele, saavad külalised uudistada tanki ja mitmeid teisi sõjamasinaid. Põnevaid tegevusi jagub nii noortele kui vanematele. Päeva lõpus saab iga huviline viia omale koju killukese võidutuld.

„Meie riik püsib kaljukindlalt kui inimesed hoiavad kokku ning peavad lugu traditsioonidest. Traditsioonilise maakaitsepäeva tähistamine on hea võimalus tulla kohaliku kogukonnaga kokku ning tunda ühtsustunnet,” ütles Kaitseliidu Lääne maleva pealik major Andres Välli, kelle sõnul valiti Pürksi käesoleva aasta sündmuse toimumiskohaks just tugeva ja ühtehoidva kogukonna aga ka tegusate kaitseliitlaste tõttu.

„2020. aastal moodustati Noarootsi jagu, mille liikmed on selle loomisest saadik olnud väga aktiivsed ning eeskujuks ka noortele. Tänavu ongi maakaitsepäeval vannet andmas pea kümme uut kodutütart ja noorkotkast,” kiitis malevapealik.

Maakaitsepäeva tähistamine algab 23. juunil kell 12 pärgade asetamise tseremoonia ja kodutütarde ja noorkotkaste vande andmisega Noarootsi Vabadussõja mälestussamba juures Hosbys. Sealt liigutakse edasi Pürksi, kus kella 13-15 toimuvad mitmed Kaitseliidu ning partnerorganisatsioonide väljapanekud. Huvilised saavad uudistada kaitseliidu ja kaitseväe relva- ja tehnikanäitust. Kohale tuuakse jalaväe lahingumasin CV90, maastur, veoauto, soomustransportöörid, samuti tank Challenger 2 ja teised masinad.

Oma osalemise maakaitsepäeval on kinnitanud lisaks Kaitseliidu Lääne maleva üksustele ka liitlasüksused, samuti 1. jalaväebrigaad, politsei- ja piirivalveamet, transpordiamet, vanglateenistus, päästeameti Nõva päästekomando üheskoos Noarootsi vabatahtlikega. Naiskodukaitse Lääne ringkond on lubanud kostitada külalisi sõdurisupiga. Kuivõrd tugev ja ühtehoidev kogukond on laiapindse riigikaitse üheks alustalaks, osalevad maakaitsepäeval ka kohalikud ettevõtted, kes pakuvad samuti teemakohast head-paremat.

Päeva lõpetab Vabariigi Presidendi poolt Läänemaale saadetud võidutule jagamise tseremoonia, mis algab orienteeruvalt kell 15. Kõik huvilised, kes soovivad viia killukese võidutuld omale koju, on oodatud tseremooniale oma küünlaga.

Kristina Kukk

Kaitseliidu Lääne maleva teavitusrühma koordinaator