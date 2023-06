Haapsalu raekojas algas rõivasuvi

Fotod Malle-Liisa Raigla

Reedel avati Haapsalu raekojas korraga kolm näitust, mis kõik viivad külastaja rõivamaailma.

Kõige vanemaid, 19. ja 20. sajandil Läänemaal kantud rahvarõivaid, näeb raekoja ühes tiivas näitusel „Pulmas, talgutel ja kõrtsis”. Raekoja teises tiivas on Eesti Rahva Muuseumist (ERM) Haapsallu jõudnud näitusel „Rahvuslik moelava" aga näha kuidas rahvarõivamustritest on igapäeva- ja peokleitide loomisel inspiratsiooni ammutatud. Kolmas näitus on aga Haapsalu põhikooli ja Läänemaa ühisgümnaasiumi kodukapileidudest.

