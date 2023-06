Lääne Elu paberleht laupäeval, 3. juunil

Kevili tahab järgmiseks suveks Lihula heinatehase püsti saada

Lihula külje alla kavandatav heinatehas hakkab ilmet võtma, kuni 19. juunini on söödatehase detailplaneering avalikul väljapanekul. Tehase paneb püsti Baltimaade suurimaks loomasööda eksportijaks pürgiv Golden Fields Factory, heina kogub tehase jaoks põllumeeste ühistu Kevili.

„Tondilinn” aitab avastada vähetuntud haapsallast

Haapsalus üles kasvanud baltisakslase Fred von Hoerschelmanni jutukogumiku „Tondilinn. Lugusid Haapsalust” ilmumine eesti keeles avab meile ukse seni varjus olnud maailma. „Mul on elus olnud kaks suurt üllatust – üks oli Ilon Wikland, kelle kohta ma lapsepõlves ei teadnud, et tegemist on nii tuntud haapsallasega, ja teine on Fred von Hoerschelmann,” tunnistas Läänemaa muuseumi juht Anton Pärn „Tondilinna” esitlusel.

Kreegi päevad toovad Haapsallu Vancouveri kammerkoori

Kreegi päevad toovad teisipäeval Haapsallu esinema Vancouveri kammerkoori, kes esitab kontserdil ka Haapsalus elanud helilooja Cyrillus Kreegi loomingut. Festivali kunstilise juhi Tõnu Kaljuste sõnul pole pika traditsiooniga Kreegi päevadel varem ükski väliskülaline esinenud.

