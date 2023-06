Kuusk pääses EMi indviduaal-, Lehis võistkonna- ja Differt mõlemale võistlusele

Kahe nädala pärast toimuva vehklemise EMil vehkleb Nelli Differt nii indviduaal- kui ka võistkonnavõistlusel, Kristina Kuusk indviduaal ja Katrina Lehis ainult võistkonnavõistlusel.

Reedel tegi vehklemise Eesti naiskonna treener Kaido Kaaberma teavataks Eesti naiskonna koosseisu vehklemise EMiks. Indviduaalvõistlus toimub 16.-18. juunil Bulgraarias ja võistkonnavõistlus 26. juunil Poolas Euroopa mängude raames.

„Individuaalsele EMile saavad kolm esimest punktidega ja üks peatreeneri otsuse alusel. Individuaalselt võistlevad Nelli Differt, Irina Embrich, Kristina Kuusk ja Erika Kirpu, kes on punktide alusel neljas number. Võistkonnavõistluses osalevad Nelli Differt ja Irina Embrich punktide alusel ning lisaks Katrina Lehis ja Julia Beljajeva,“ ütles Kaaberma Delfile.

EMi toimumisaja tegi rahvusvaheline vehklemisliit (FIE) teatavaks reedel ja on sellega vehklejad vihaseks ajanud, sest esialgu pidi indviduaalvõistlus toimuma oktoobris.

„Uskumatu, FIE kinnitas uue individuaal Euroopa meistrivôistluste aja, mis on juba kahe nädala pärast,” kirjutas treener Helen Nelis-Naukas eile oma Facebookilehel. Tema sõnul on naisvehklejatel selleks ajaks juba ostetud piletid enne Euroopa mänge toimuvaks Poola laagriks, meestel pidi aga samal ajal olema laager Haapsalus.

„Et hüppa konn ja ole kahe nädala pärast tippvormis,” oli Nelis-Naukas pahane. „Tippvormi ajastamine on täppistöö, see ei käi niimoodi, et plaks, kahe nädala pärast ole valmis. See sõltub nii paljudest faktoritest… Selline segadus venelaste pärast,” kirjutas Nelis-Naukas.

Muudatus EMi ajas on tingitud FIE soovist võimaldada Venemaa ja Valgevene sportlastel osaleda indviduaalvõistlusel. Esilagu pidi nii individuaal- kui ka võistkonnavõistlus toimuma Euroopa Mängude ajal Poolas, kuid Poola ei luba Vene ja Valgevene sportlasi maale. Sellepärast otsustati esialgu nihutada individuaalvõistlus läbi viia oktoobris, kuid reedel tuli teade, et need algavad juba 16. juunil Bulgaarias.