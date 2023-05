Harmoonia ja ühtluse tähtsus sisekujunduses

Trendid tulevad ja lähevad. Kuid sisekujunduse põhimõtted on ajatud. Olenemata Sinu maitsest on oluline pidada meeles kaht põhimõtet. Ühtlus ja harmoonia. Loe edasi, et teada saada, mis need on, miks on need olulised ja kuidas neid oma interjööris rakendada. Ja https://formadore.ee/ e-poest leiad kaunistused, mis aitavad luua harmoonilist ruumi.

Pildi autor ArchiViz via canva.com

Mis on harmoonia ja ühtlus?

Kuigi ühtlus ja harmoonia kõlavad sarnaselt, on neil sisekujunduses erinev roll.

Harmoonia on tunne, et kõik disainielemendid sobivad kokku. Need võivad sobituda sama teema, esteetilise stiili või meeleoluga. Oluline on see, et iga üksik element näib mingil moel teiste juurde kuuluvat.

Ühtlus on värvide, kujundite või materjalide kordamine kogu interjööris, et ühtlustada üldpilti.

Professionaalsete sisekujundajate kasutatav tehnika on terves kodus ühe üldise esteetika järgimine, selle asemel, et luua erinevate teemadega ruume. See on esimene märk sellest, et kodu interjöör on kõrgel tasemel.

Pildi autor ArchiViz via canva.com

Miks see oluline on?

Tõenäoliselt oleme kõik kogenud ebameeldivat tunnet, kui astume ruumi, kus kõike on lihtsalt liiga palju. Gestalt-psühholoogia järgi võtavad inimsilmad pidevalt teavet vastu, kuid aju püüab seda kõike äratuntavasse mustrisse sobitada. Seetõttu saame uude ruumi sisenedes kohe aru, et tegemist on näiteks köögi või vannitoaga.

Harmoonia ja ühtlus loovad kooskõla tunde. Seetõttu on algset mudelit lihtsam ära tunda. Tänu sellele tunneme end ruumis aga alateadlikult rahulikumana.

Kuidas seda luua?

Nii harmoonia kui ka ühtlus võivad olla intuitiivsed tunded, et kõik on õigesti. Kuid mitte igaühel ei õnnestu seda tunda! Jagame reegleid, millest lähtudes saab neid põhimõtteid rakendada.