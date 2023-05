Kui närimiskummi asemel võib kirjakeeles kasutada näts, siis limonaadi kõrval on lubatud ka limps. Limonaad on algselt olnud vaid sidrunitest valmistatud jook, millega kaubeldi juba 17. sajandil põhiliselt Itaalias ja Prantsusmaal. Limonaad tulebki sõnast sidrun (näiteks itaalia keeles on sidrun limone).

