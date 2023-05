Juba 1996. aastast korraldab Haapsalu spordikooli laskmisosakond kevadeti laskmisvõistlust „Muna ja Kana”, kus sel korral võidutsesid Raian ja Raino Kleeman.

Võistluse omapära on, et võistlevad kaheliikmelised võistkonnad, kus üks liige on laps ja teine tema isa või ema. Kasutada on lubatud ka vanaema või vanaisa abi.

Artikli lugemiseks tellige päevapilet, digipakett või logige sisse!