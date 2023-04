Pärast Saku II liiga finaalturniiri Raplas, kust Haapsalu korvpallimeeskond naasis kolmanda kohaga, tunnistas meeskonna treener Jaanus Levkoi, et on hoolimata poolfinaali ühepunktisest kaotusest Audentesele mängijate ja tulemusega rahul. „Mis ma ikka eputan – hästi läks,” ütles Levkoi. „Nagu öeldakse: ühe- ja kahepunktised kaotused on treeneri kaotused. Meie jaoks oli punktine kaotus võibolla isegi võit. See näitas, et võime mängida kõigiga.”

