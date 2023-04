Täna on meie silmad taas ühe ausa ja väärika mehe tagakiusamise ja tühistamise tunnistajaks saanud. Keskealiste valgete meeste hävitamine on käimas täistuuridel, oh armas rahvas, ärka ometi ja ava silmad! Nii töötab feminatslik ja liberastlik võim, mis maailma valitsemise poole püüdleb.

